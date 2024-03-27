İstanbul Fatih'te, herkesi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.
Fatih'te bulunan bir telefoncudan telefonu için kılıf alan kadın, beğenmeyince değiştirmek istedi.
Ancak telefoncu tarafından ummadığı bir tepkiyle karşılandı.
Darbedildi, sürüklendi
İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, dükkana gelen ve kılıfı değiştirmek isteyen "çarşaflı" kadına öfke kustu.
Kadının kılıfı değiştirme talebini reddeden şahıs, üzerine yürüdü.
Çevredekilerin müdahalesine rağmen kadını telefon dükkanından iten şahıs, "yürü" diyerek bağırdı.
Ardından kadını yerde de darbetmeye devam eden şahıs, "Ver lan 50 liramı. Ver Allah'ını kitabını... Ver" dedi.
Araya girenlere de saldırdı
O sırada kadına vurmaması için araya giren başka bir vatandaş, saldırganın tepkisinden nasibini aldı.
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