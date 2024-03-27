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İstanbul'da çarşaflı bir kadına dayak! Yerlerde sürüklendi...

İstanbul'da çarşaflı bir kadına dayak! Yerlerde sürüklendi... Fatih'te telefon kılıfını beğenmediği ve geri iade etmek istediği öğrenilen çarşaflı bir kadın, sokak ortasında darbedildi.