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İstanbul'da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul'da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

Taksim'de kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.