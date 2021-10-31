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    İstanbul'da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

    Taksim'de kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 14:47
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    İstanbul'da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

    İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı.

    Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı.

    SÜRÜCÜLERİN UYMASI GEREKEN BROŞÜRLER DAĞITILDI

    Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.

    Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı.

    "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

    Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum #1

    İstanbul da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum #2

    İstanbul da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum #3

    İstanbul da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum #4

    İstanbul da ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum #5

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