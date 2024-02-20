CHP'de kavga büyüyor! Şükrü Genç bağımsız aday olacağını açıkladı CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime katılacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Muhalefette yerel seçim çalışmaları kavgalarla, istifalarla geçiyor.

Büyük krizin yaşandığı illerden biri de İstanbul.

DEM Parti ile pazarlık masasına yatırılan ilçe belediyelerinin yanı sıra üstü çizilen isimler de var.

Bunlardan biri de CHP'nin kalesi olarak görülen Sarıyer.

Parti lideri Özgür Özel, mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yeniden aday göstermedi.

Böylelikle Sarıyer Belediye Başkan adayı ise Mustafa Oktay Aksu oldu.

Bağımsız aday olacak

Günlerce tartışılan konu bugün netliğe kavuştu. Ardından yapılan olumsuz görüşmeler neticesinde Genç, partisinden istifa etti.

Seçimlere de bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi

Muhalif seçmenler, Sarıyer için alınan kararı tartışırken arka planda Kemal Kılıçdaroğlu hazımsızlığının sürdüğü gözler önüne serildi.

Genç, Kılıçdaroğlu'na yakın olan belediye başkanlarından biriydi.

Kararı alan kişi ise Özgür Özel için "Kukla Genel Başkan" ifadelerinin kullanılmasına neden olan Ekrem İmamoğlu.

"Aşılamayan nedir"

Genç, son durumu vatandaşlarla paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce görüşme yaptım. Sayın Genel Başkan dedi ki; 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Bunu aşamadık.' dediler. Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum."

"Bağımsız aday olarak devam ediyoruz"

Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte şimdi tam da o andayız. Karar anındayız şu anda. Şimdi sizlere soruyorum. Önümüzdeki 40 günde her bir köşede ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım, 31 Mart'a kadar soracağım. Var mıyız yok muyuz? Şimdi soruyorum tamam mı devam mı ? Kararı verdik, halkımız 'Yürü' dedi yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz.

"Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak"

Halkımızın çok güzel bir sözü var, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Bugün iki dudağı arasından karar verdiğini sananların gerçekten 'Çok büyük yanlış yapmışız' diyecekleri ortada. Hepimizin yolu açık olsun. Biraz sonra İlçe Seçim Kuruluna müracaatımızla hemen başlıyoruz. Hepimizin yolu açık olsun, ders olsun onlara, kapak olsun onlara, çocuğun, gencin, hakkın önemini bilemeyenlere kapak olsun."