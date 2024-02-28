İstanbul'da CHP ve DEM Parti arasındaki pazarlık: Detaylar ortaya çıkıyor CHP ve DEM Parti, İstanbul'un bazı ilçelerine 'kent uzlaşısı' adı altında iş birliğine gitti. CHP, Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği adayı gösterirken DEM Parti, bu uzlaşıya karşılık CHP'den 10 belediye meclis üyeliği aldı.

ensonhaber.com

Kandil'in "Koşulsuz CHP ile ittifak kurun" talimatı ile hareket eden DEM Parti, kamuoyuna açıklamasa da CHP ile yurt genelinde pazarlıklarını hızlandırdı.

DEM, masa altında süren pazarlıklarla, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olmak üzere "ortak" belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor.

İş birliğine gittiler

CHP, İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adıyla DEM Parti ile iş birliğine gitti.

Kapalı kapılar ardından yürütülen pazarlıklar ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

10 meclis üyeliği verildi

Özellikle CHP, Esenyurt ilçesinde adaylarının desteklenmesi koşuluyla DEM Parti'ye 10 meclis üyeliği verdi.

3 ilçede adaylarını geri çektiler

Son günlerde ise aday listeleri teslim edilmesine karşılık DEM Parti, yarışın kıyasıya geçtiği Esenyurt, Eyüpsultan ve Tuzla ilçelerinde adaylarını CHP lehine geri çekti.

Gün gün süreç

İşte gün gün CHP ve DEM Parti arasında yürütülen kirli pazarlık süreci:

13 Şubat

CHP İstanbul ilçe adayları tanıtım toplantısında CHP’nin 39 ilçe adayları açıklandı. Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen, Güngören ilçesinde Temel Akkoç’un olduğu bildirildi.

17 Şubat

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Mersin'in Akdeniz ilçesinin ardından Mersin, İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa'da CHP ile ittifak için uzlaştıklarını açıkladı.

Ayşegül Doğan, “Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul’un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımızda kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş” dedi.

19 Şubat:

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

20 Şubat

DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığına ilişkin listeyi Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

21 Şubat

DEM Parti "kent uzlaşısı" kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi.

22 Şubat:

Süleyman Avşar, Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını geri çekti.

Süleyman Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesi CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındı.

CHP listesinde DEM Partililer

CHP listesinden meclis üyeliği aday listesine giren DEM Partililer:

Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu.

Eyüpsultan'da DEM Partili 2 meclis üyesi CHP listesinde

DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı.

DEM Parti'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi.

Tuzla'da DEM Partili 3 meclis üyesi CHP listesinde

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı.

DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, DEM Parti'li Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.