İstanbul'da çıkan fırtına, Sultangazi'deki evlerin çatısını uçurdu

Dün gece görülen gök gürültülü şiddetli sağanak yağışın ardından Sultangazi'deki bazı evlerin çatıları rüzgara kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul, dün fırtınaya teslim oldu.

Kenti saran gök gürültülü şiddetli sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri Sultangazi oldu.

GÜN DOĞUNCA, TAHRİBAT DA GÖRÜNDÜ

Fırtınanın etkisiyle Yayla Mahallesi'ndeki evlerin çatıları uçtu. Elektrik kesintisinin de yaşandığı mahallenin hali, gündüz ortaya çıktı.





ÇATI PARÇALARINI TOPLAMAYA ÇALIŞTILAR

Çıkan fırtınanın ardından uçan çatılar havadan fotoğraflanırken, vatandaşlar da dağılan çatılarını ve eşyalarını yollardan toplamaya çalıştı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.