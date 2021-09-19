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    İstanbul'da çıkan fırtına, Sultangazi'deki evlerin çatısını uçurdu

    Dün gece görülen gök gürültülü şiddetli sağanak yağışın ardından Sultangazi'deki bazı evlerin çatıları rüzgara kapıldı.
    • DHA
    • 19.09.2021 - 16:00
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    İstanbul'da çıkan fırtına, Sultangazi'deki evlerin çatısını uçurdu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul, dün fırtınaya teslim oldu.

    Kenti saran gök gürültülü şiddetli sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri Sultangazi oldu.

    GÜN DOĞUNCA, TAHRİBAT DA GÖRÜNDÜ

    Fırtınanın etkisiyle Yayla Mahallesi'ndeki evlerin çatıları uçtu. Elektrik kesintisinin de yaşandığı mahallenin hali, gündüz ortaya çıktı.

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #1

    ÇATI PARÇALARINI TOPLAMAYA ÇALIŞTILAR

    Çıkan fırtınanın ardından uçan çatılar havadan fotoğraflanırken, vatandaşlar da dağılan çatılarını ve eşyalarını yollardan toplamaya çalıştı.

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #2

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #3

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #4

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #5

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #6

    İstanbul da çıkan fırtına, Sultangazi deki evlerin çatısını uçurdu #7

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