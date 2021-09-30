İstanbul'da çıkan yangın söndürüldü

Avcılar Kaymakamlığı'nın binasında çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevler büyümeden yangını söndürdü.

HERHANGİ BİR YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Olay sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, yangından kısa süre sonra Kaymakam Kemal İnan ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.