İstanbul'da Çin istihbaratına bilgi aktaran 6 zanlı yakalandı Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddiasıyla 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA

MİT, yabancı ülkelerin casuslarına göz açtırmıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çin istihbaratına bilgi topladıkları tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Gözaltı kararı verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında, savcılıkça gözaltı kararı verildi.

6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Bir şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)