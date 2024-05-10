İstanbul'da çocuğunu okulda bulamadı: Yöneticilere saldırdı Okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı.

İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen olayın ardından sendikalı bazı öğretmenler, bugün derslere girmeyerek yaşanan durumu protesto etti.

Okul içinde bir şiddet olayı daha: Yöneticilere saldırdı

Oktugan'ın hayattan koparılışıyla ilgili tepkiler dinmezken bu kez de Maltepe'de eğitimcilere şiddet uygulandı.

Dün saat 16.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesiyle birlikte servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp, yaya olarak evine döndü.

O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T., çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.

Serbest bırakıldı

Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi.

Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)