İstanbul'da çöpler toplanmayacak! Transfer işçileri greve gidiyor... İBB yönetimindeki İSTAÇ ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamazken, 25 bin liranın altında ücret kabul etmeyen 5 bin 500 çöp transfer işçisi grev için hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

İstanbul’da bir işçi grubu daha greve gidiyor…

Bu kez çöp transfer işçileri ayaklandı.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTAÇ arasında, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini aktardı.

"25 bin liranın altında bir sözleşme sürdürülebilir değil"

Mahmut Arslan şu ifadeleri aktardı;

25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil dedik. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz.

"Çöpler ya toplanmayacak ya da toplansa da boşaltılmayacak"

Arslan, ayrıca çöp transfer hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiği de vurgulandı.

Mahmut Arslan, “İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB’ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonunda biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanmayacak ya da toplansa da boşaltılmayacak.” ifadelerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında 42 yıl sonra ilk defa toplu sözleşme imzalanmıştı.

Toplu sözleşme ile haftalık çalışma saati 45'ten 40'a düşürülmüştü.