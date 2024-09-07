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Haber Merkezi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de gerçekleştirdiği sohbet sonrası saldırıya uğradı.

Ünlü, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını belirtti.

BOĞAZI SIKILARAK SALDIRIYA MARUZ KALDI

Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet sonrası katılımcılara dua ederken, bir kişinin aniden saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

Saldırganın Ünlü'nün boğazını sıkıp ağır küfürler ettiği belirtildi. Olayın ardından Ünlü'nün korumaları tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

"ŞAHIS YAKALANDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.



Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı."