İstanbul'da cuma itibarıyla yoğun kar yağışı görülecek

Belirli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının cuma gününden sonra kentte yoğunlaşacağı açıklandı. Uzmanlar, çarşamba gününe kadar kar yağacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kar yağışına yönelik uyarılarda bulundu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, aralıklı şekilde etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

"CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA İSTANBUL, YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK"

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibarıyla İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz.





ÇARŞAMBAYA KADAR KAR VAR

Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak.





BUZLANMA UYARISI

Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor." dedi.



