İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle bazı yollar kapatıldı

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gerekçesiyle, Avrupa ve Anadolu yakalarında yollar trafiğe kapatıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen, 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı için bugün ter dökülecek.

Bu kapsamda, bisiklet turu öncesi İstanbul'un bazı bölgelerinde yollar trafiğe tamamıyla kapatıldı.

Trafik ekipleri tarafından araç geçişine kapanan yollarda, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İki yakada kapatılacak yollar

Avrupa Yakası'nda Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, Anadolu yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

Köprüler bisiklet geçişinden 15 dakika önce kapanacak

DHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.