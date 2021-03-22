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İstanbul'da da dolu yağışı başladı

İstanbul'da da dolu yağışı başladı

Ankara'nın ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde de dolu yağışı görülmeye başlandı. Meteoroloji'nden konuyla ilgili uyarı gecikmedi.