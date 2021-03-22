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    İstanbul'da da dolu yağışı başladı

    İstanbul'da da dolu yağışı başladı

    Ankara'nın ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde de dolu yağışı görülmeye başlandı. Meteoroloji'nden konuyla ilgili uyarı gecikmedi.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:56
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından Ankara'dan sonra İstanbul’da da dolu yağışı başladı.

    AÇIK HAVA, YERİNİ KARA BULUTLARA BIRAKTI

    Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde güneş açmıştı.

    İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı.

    DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

    Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdığı görüldü.

    Topkapı’da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluşması da dikkatlerden kaçmadı.

    İstanbul'da dolu yağışı

    METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

    Uçar, "İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte önümüzdeki 2 saat içerisinde lokal dolu yağışı ihtimali de vardır. Tedbirli olmakta yarar var. İstanbul bir saate kadar batısında Avrupa Yakası'ndan başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Yağışlar aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak." dedi.

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