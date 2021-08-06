İstanbul'da damacana suya yapılan zamlar, vatandaşlar tarafından tepki çekti. Firmadan firmaya değişiklik gösteren fiyatlar, ilçeler arasında da değişiklik gösterebiliyor.

İstanbullular, damacana suya gelen zam fiyatlarını konuşuyor. Kentte damacana sulara 1,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 5 defa zam geldi.

Üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşlar tepki gösterirken, fiyatlar ise ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor.

Su bayileri ise gelen zamlara ilişkin olarak; geçen yıl tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arasında aldıkları 19 litrelik boş damacanaları bu sene 52 ile 55 lira arasında aldıklarını, bunun ise zam olarak tüketiciye geri döndüğünü söyledi.

İstanbul'da damacana suya 1,5 ayda 5 defa zam geldi VİDEO



"DAMACANAYA YÜZDE 500 ZAM GELDİ"

Hammaddesi yurt dışından gelen damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına yansıdığını söyleyen Erol Sunay, "Son zamanlarda suya yüzde 16'lık bir zam geldi. Ancak damacanaya ise yüzde 500 zam geldi.

Şu an ise biz sadece bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz." dedi.

"ÜÇ-DÖRT GÜNDE BİR ZAM YAPIYORUZ"

Damacana su fiyatlarında geçen seneye göre ciddi bir artışın olduğunu belirten su bayicilerinden Bahadır Yeşildağlı ise "Damacana sularındaki artışı müşteriye anlatırken çok zor durumda kalıyoruz. Yeri geliyor üç, dört günde bir zam yapmak zorunda kalıyoruz.

Yaklaşık bir buçuk ay içinde damacana sularına 5 kere zam geldi. Hatta son gelen zamdan benim haberim bile yoktu. Müşteriye damacanaların ham maddesinde ve ambalajında sıkıntı olduğunu anlatamıyorum. İşin içinden çıkamıyoruz." diye konuştu.

"ARTIŞ SU ÜCRETLERİNE YANSIYOR"

Yeşildağlı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Plastik hammaddeleri ithal edemediğimiz için bu zamları yaşıyoruz. Şu an damacananın fiyatı geçen seneye göre 3 kat arttı. Geçen sene damacananın tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arası bir ücret veriyorduk.

Ancak şu an damacanayı 52 lira ile 55 lira arası bir ücrete alıyoruz. Damacana fiyatlarındaki artış ister istemez su ücretlerine yansıyor. Su satışı yaparken müşteriye 'suya değil, plastiğe para veriyorsunuz' diyoruz."





"İÇTİĞİMİZ SU ÇOK PAHALI.."

Damacana su fiyatlarının geçen seneye göre oldukça pahalı olduğunu belirten Tuğba Karataş, "Geçen sene 10 liraya aldığımız damacana suyu bu yıl en az 16 liraya alıyoruz. Su satıcılarına 'neden bu kadar zam oldu' diye sorduğumuz zaman 'damacana fiyatları yüksek' diyorlar.

Damacana suların bu kadar pahalı olmasından çok şikayetçiyiz. Şu an içtiğimiz su bile çok pahalı." dedi.

"BİZ MAĞDUR OLUYORUZ"

Çiğdem Koçak Soydan ise, "Damacana su fiyatları oldukça pahalı. Hatta bazı yerlerde damacana su 30 liraya bile satılıyor.

Bence bu fiyat artışı hava sıcaklığından kaynaklanıyor. Su satıcıları durumu fırsat bilerek zam yapıyor. Bu şekilde biz mağdur oluyoruz." diye konuştu.