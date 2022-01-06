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    İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam

    Yaz aylarından itibaren ikinci kez gelen zamla birlikte, 14 TL civarında satılan damacana suların fiyatı 23 TL oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:54
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    İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam

    Türkiye'nin gündemini etkileyen zamlara bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'da geçen sene 14 TL civarında satılan damacana suya, yaz aylarından bu yana ikinci bir zam daha geldi.

    FİYATI 23 TL'YE KADAR ÇIKTI

    Gelen yüzde 25 zamla birlikte, damacana su artık 23 TL'ye satılıyor.

    ZAM NEDENİ NAKLİYE GİDERLERİ

    İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akkaya, gelen zammın büyük bir oranının artan nakliye maaliyetinden ötürü olduğunu açıkladı.

    İstanbul da damacana suya yüzde 25 zam #1

    "MART VE NİSANA KADAR BÖYLE GİDECEĞİ KANAATİNDEYİM"

    Konuyla ilgili bilgilendirmelerine devam eden Akkaya, "Tabii bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

    Öte yandan 19 litrelik cam damacana fiyatları ise markadan markaya değişiyor olup, ortalama 25 TL'den başlıyor.


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