İstanbul'da dans ederek araçların önüne atladılar Megakent'in trafik çilesine bir unsur daha eklendi. Trafiğin sıkışık olduğu bölgelerdeki gençler, dans ederek araçların önlerine atladı. Sürücüler kaza yapmamak için çaba gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da akılalmaz anlar yaşandı. Fatih ilçesinde yaşanan olayda, sahil yolunda ilerleyen şahıs dans ederek kendini araçların önüne attı. Gencin tuhaf davranışını gören seyir halindeki araç sürücüleri, kaza yapmamak adına büyük çaba gösterdi. Araçların bazı anlarda genci teğet geçtikleri görüldü. Dans edip araçların önüne atladılar Eyüpsultan’da ise uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir genç de dans ederek tek tek araçların önünü kesti. Seyir halindeki araçların önüne atlayan genç hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, sürücülerin kornalarla uyarıda bulunmaya çalıştığı görüldü.