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- İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi
Terörle mücadele ekipleri, 7 ilçede 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
- 30.12.2022 - 11:44
- Güncelleme : 30.12.2022 - 12:09
Güvenlik güçleri, terör örgütü mensuplarına nefes aldırmıyor.
Örgütlere yönelik son operasyonun adresi İstanbul oldu.
Üç örgüte operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte müzahir kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti.
25 adrese baskın: 17 şüpheli yakalandı
Yabancı terörist savaşçıların yakalanmasına yönelik 7 ilçede 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.