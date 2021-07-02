DEAŞ üyelerinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Şüphelilerin örgütsel faaliyetleri mercek altına alındı.

DEAŞ’a eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları tespit edildi.

15 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu DEAŞ üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı ViDEO

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.



