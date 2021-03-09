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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 09.03.2021 - 08:54
- Güncelleme : 09.03.2021 - 09:18
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
13 İLÇEDE, 18 ADRESE OPERASYON
Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 GÖZALTI
Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı ViDEO