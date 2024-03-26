İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

DHA
Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ile mücadelesi sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu çalışmalarına hız verdi.
17 kişi yakalandı
Ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 27 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu sabah düzenlenen operasyonla 17 şüpheli yakalandı.
Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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