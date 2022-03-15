Petrol
99.21
-7.19%
Euro
16.12
-0.45%
Dolar
14.64
-0.95%
Altın
904.55
-2.52%
Borsa
2094
0.28%
Bitcoin
571.500
-0.99%
BTXN Coin
39.08
0.25%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul’da faaliyet gösterdiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

    Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.

    11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #1

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #2

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #3

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ensari Deri, Güney Kore Pazarında öncülük ediyor
    Yaşam

    Ensari Deri, Güney Kore Pazarında öncülük ediyor

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Cihangir'de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu
    3. Sayfa

    Cihangir'de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu

    Görüş Bildir