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- İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul’da faaliyet gösterdiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
- DHA
- 15.03.2022 - 14:25
- Güncelleme : 15.03.2022 - 15:31
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.
11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı VİDEO