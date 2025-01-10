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DHA

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleri için 'infak' adı altında para topladığını ve bu paraları örgütün çatışma bölgelerine transfer ettiğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarda '6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ'A İNFAK ADI ALTINDA PARA TOPLUYORLARDI: GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sabah çok sayıda adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.