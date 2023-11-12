İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon İstanbul’da, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarda örgütlerine mensupları tek tek yakalanıyor.

Hem sınır güvenliğini hem de yurt içindeki vatandaşların güvenliğini koruyan MİT ve emniyet, bu defa ortak operasyona imza attı.

Terörist düzeneklerle birlikte yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A. isimli zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilenler

DEAŞ’lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli’de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.