Euro
8.9815
-0.08%
Dolar
7.5278
-0.07%
Altın
420.29
0.18%
Borsa
1.555
0%
Bitcoin
418.554
-6.62%
EXEN Coin
13.41
-6.68%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı

    Terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda "infak" adı altında para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

    Polis ekipleri, 10 ayrı ilçede 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlılardan, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerden 5'inin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #1

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #2

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #3

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #4

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #5

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #6

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #7

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #8

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #9

    İstanbul da DEAŞ soruşturması: 3 kişi tutuklandı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir