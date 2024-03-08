İstanbul'da değişmeyen manzara! İETT otobüsü yolda kaldı Üsküdar'da seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından dumanların yükselmesiyle araç, cadde üzerinde arızalandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da bitmek bilmeyen sorunların başında ulaşım geliyor.

Trafik, bakım ve onarımı yapılmayan ulaşım araçları, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

CHP yönetimindeki Megakent'te, her geçen gün bir araç arızası yaşanıyor.

Bir arıza daha...

Bunun bir örneği de bugün Üsküdar ilçesinde yaşandı.

Yavuztürk Mahallesi'nde seyir olan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Yangın söndürme tüpüyle müdahale

Cadde üzerinde yaşanan olayda, aracın motor kısmına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bölgede akşam saatlerinde, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun halk buluşmasına katılması bekleniyor.