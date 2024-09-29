İstanbul'da DEM Parti ilçe binasına silahlı saldırı: 2 gözaltı DEM Parti ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası, olayı gerçekleştiren M.K. ve olay öncesi irtibat halinde olduğu T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Emniyetinin yaptığı çalışma sonrasında, sahte plakalı bir araçla olay yerine gelen şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren M.K. gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan araç ve silahlar da ele geçirildi. M.K.'nin poliste daha önceden 2 ayrı 'Kasten yaralama', 'Parada sahtecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından kaydı bulunduğu da tespit edildi.Devam eden çalışmalarda, M.K.’nin olaydan önce T.Ç. ve İ.G. ile irtibata geçtiği de anlaşıldı. Ekipler 2 şüpheliden T.Ç.'yi yakalayarak gözaltına alınırken İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)