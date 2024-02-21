İstanbul'da DEM Parti'den CHP'ye büyük destek! 22 ilçede aday göstermedi 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, CHP ile uzlaşı sağladığı 22 ilçede aday çıkarmama kararı aldı. İşte o ilçeler...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler için son düzlüğe girildi ve adaylar belli oldu.

Muhalefette krizlerle geçen aday belirleme sürecinde ittifaklar, alınan ve verilen bölgeler oldu.

CHP-DEM Parti iş birliğinde masaya yatırılan ilk il ise İstanbul oldu.

Bunun nedeni ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un yaşattığı tedirginlik.

Bu nedenle iki parti arasında pazarlıklar yapılırken büyükşehir için Ekrem İmamoğlu'na karşı bir isim çıkarmak istemeyen DEM Parti, son günlerde göstermelik bir karar aldı.

Böylelikle Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adı açıklandı.

22 ilçede CHP'ye destek

Ancak CHP'ye desteğini sürdüren DEM Parti, Megakent'te yalnızca 17 ilçede belediye başkan adayı çıkardı.

Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Buralarda ise CHP'nin adayları desteklenecek.

Aday çıkarılmayan ilçeler şöyle:

1- Ataşehir

2- Avcılar

3- Bağcılar

4- Bahçelievler

5- Bayrampaşa

6- Beyoğlu

7- Çatalca

8- Çekmeköy

9- Esenyurt

10- Eyüpsultan

11- Fatih

12- Kartal

13- Maltepe

14- Pendik

15- Sancaktepe

16- Sarıyer

17- Silivri

18- Şile

19- Şişli

20- Tuzla

21- Üsküdar

22- Zeytinburnu