Yerel seçimler için son düzlüğe girildi ve adaylar belli oldu.
Muhalefette krizlerle geçen aday belirleme sürecinde ittifaklar, alınan ve verilen bölgeler oldu.
CHP-DEM Parti iş birliğinde masaya yatırılan ilk il ise İstanbul oldu.
Bunun nedeni ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un yaşattığı tedirginlik.
Bu nedenle iki parti arasında pazarlıklar yapılırken büyükşehir için Ekrem İmamoğlu'na karşı bir isim çıkarmak istemeyen DEM Parti, son günlerde göstermelik bir karar aldı.
Böylelikle Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adı açıklandı.
22 ilçede CHP'ye destek
Ancak CHP'ye desteğini sürdüren DEM Parti, Megakent'te yalnızca 17 ilçede belediye başkan adayı çıkardı.
Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Buralarda ise CHP'nin adayları desteklenecek.
Aday çıkarılmayan ilçeler şöyle:
1- Ataşehir
2- Avcılar
3- Bağcılar
4- Bahçelievler
5- Bayrampaşa
6- Beyoğlu
7- Çatalca
8- Çekmeköy
9- Esenyurt
10- Eyüpsultan
11- Fatih
12- Kartal
13- Maltepe
14- Pendik
15- Sancaktepe
16- Sarıyer
17- Silivri
18- Şile
19- Şişli
20- Tuzla
21- Üsküdar
22- Zeytinburnu
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