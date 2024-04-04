İstanbul'da DEM Partililerin linç girişimi Esenyurt'ta, DEM Partililerin VAN'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini nedeniyle yaptığı taşkınlığa tepki gösteren bir sürücü linçten zor kurtuldu.

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İHA

Türkiye yerel seçimi geride bırakmış olsa da mazbata ve itiraz süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediye aşkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbata sürecinde vandallar sokağa indi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi protesto edildi.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Sokağa çıkan DEM Partili bir grup eylemci, sokakları savaş alanına çevirdi.

Çöp konteynırlarını ateşe veren, yollara barikat kurmaya çalışan eylemcilere polis müdahale etti.

Vatandaştan eylemcilere tepki

Pınar Mahallesi Ahmet Arif Cadde'sinde arabasıyla seyreden bir vatandaş eylemcilerin taşkınlıklarına tepki gösterdi.

Arabayı parçalayıp linç etmeye çalıştılar

Bunun üzerine saldırıya geçen eylemciler vatandaşa linç girişiminde bulundu. Vatandaşın etrafını saran eylemciler arabaya tekme ve yumruklarla saldırdı.

Eylemcilerin linç girişiminden güçlükle kaçan vatandaşın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)