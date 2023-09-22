İstanbul'da denetimde ceza yiyen taksici öfkelendi! 'Parçalayacağım bu aracı' Kadıköy'de ticari taksi denetimine takılan taksi şoförü ceza yiyince tepki gösterdi. Ekipler tarafından drone görüntülerinin izletilmesinin ardından öfkeyle aracına saldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yurt genelinde genel asayiş ve huzurun sağlanması adına trafik denetimleri yapılıyor.

Sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda kural ihlali yapanlar cezadan kaçamıyor.

Bir denetim de ticari taksiler için yapılıyor.

Son olarak İstanbul'un en fazla yaya ve araç trafiği olan Kadıköy ilçesinde ekipler harekete geçti.

Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

Yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

Kişi başı bin 979 TL ceza kesildi

Yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 9 bin 895 lira ceza yazıldı.

Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.

Cezaya itiraz etti

Denetimlerde ceza kesilen taksi şoförü Sebahattin Yaman, yaya geçtikten sonra yoluna devam etiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Polis ekipleri drone görüntülerinin olduğunu gidip bakabileceğini söyledi.

"İsyan ediyorum"

Drone kayıtlarını izleyen Yaman haksız yere ceza yazıldığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi.

Yaman ceza tutanağını imzaladığı sırada, “İmzalayamıyorum elim ayağım titriyor. Haksız yere ceza yazıyorsunuz. 16 sene Rusya'da çalışıp bu aracı aldım. İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı." diyerek aracı yumrukladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)