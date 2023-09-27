İstanbul'da denetime takılan taksiciden savunma: 'Görüntü alarak ceza yazmak etik değil' Kadıköy ilçesinde oluşturulan uygulama noktasına takılan taksici, ceza kesilince itiraz etti. Sürücü, “Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü almakla ceza yazılmaz. Bu etik değil" dedi.

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DHA

Son zamanlarda tartışmaların odağındaki taksiciler sık sık denetleniyor.

Yurt genelinde yapılan denetimlerde kural ihlalleri, yolcu ayrımları tespit ediliyor.

Bu kapsamda özellikle İstanbul'un en yoğun ilçelerinde uygulama noktaları oluşturuluyor.

Yaya geçidi denetlendi

Ekipler bu kez Kadıköy'de harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetime drone ile de destek verildi. Yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

Ceza yağdı

Yayalara yol vermeyen 7 sürücüye, kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 12 bin 453 lira ceza yazıldı.

Cezaya itiraz eden sürücüler, görüntüleri izledikten sonra tutanağı imzaladı.

"Taksicilere yaptığınız zulümden başka bir şey değil"

Denetimlerde ceza kesilen taksinin şoförü, yayaya yol verdiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Polis ekipleri, drone görüntülerinin olduğunu, bakabileceğini söyledi.

Taksi şoförü, "Görüntüyü görmek istiyorum. Bu yaptığınız hiç etik değil, taksicilere yaptığınız zulümden başka bir şey değil. Tamam bizde de çürük elmalar var, yok değil. Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü almakla ceza yazılmaz. Bu etik değil." dedi.

"Yaya yoktu"

Ceza kesilen başka bir taksi şoförü ise basın mensuplarına, "Yaya geçidini gördüm ama yaya yoktu." diye cevap verdi.

"Cezam neyse öderim"

Daha sonra drone görüntülülerini izleyen taksi şoförü, 'Kural ihlali yapmışım, cezam neyse öderim.' diyerek denetim noktasından ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)