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İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı

İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı

Uygulama üzerinden en yakın iskeleye çağrılabilen deniz taksiler suya indi. Üsküdar ile Beşiktaş arası seferler 100 lira olarak belirlendi.