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- İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı
İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 15:17
- Güncelleme : 01.12.2021 - 15:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tasarım ve üretimini üstlendiği deniz taksileri kullanıma açtı.
İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden en yakın iskeleye çağrılabilen taksiler için rezervasyon yapılabilecek.
Toplam 50 adet deniz taksisinin kademeli şekilde kullanıma girecek olmasının yanında taksiler, 7/24 hizmet verecek.
AÇILIŞ ÜCRETİ 100 LİRA
10 yolcu kapasiteli taksilerde açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi. Aynı anda 10 yolcunun kullanması halinde kişi başı ücret 10 lira gibi bir rakama düşecek.
MİL AŞIMINDA ÜCRETLENDİRME YAPILACAK
Belirli bir mil aşıldıktan sonra ise mil başına ücretlendirme yapılacak. 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra ise mil başına 48 lira olacak.
BAZI GÜZERGAH ÜCRETLERİ
Bazı örnek güzergahların ücretleri şöyle:
Üsküdar-Beşiktaş arası 100 lira,
Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 lira,
Bostancı-Kınalıda 257,5 lira,
Büyükada-Heybeliada 112,8 lira,
Büyükada-Maltepe 220 lira.