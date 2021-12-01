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    İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı

    Uygulama üzerinden en yakın iskeleye çağrılabilen deniz taksiler suya indi. Üsküdar ile Beşiktaş arası seferler 100 lira olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:50
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    İstanbul'da deniz taksi seferleri başladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tasarım ve üretimini üstlendiği deniz taksileri kullanıma açtı.

    İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden en yakın iskeleye çağrılabilen taksiler için rezervasyon yapılabilecek.

    Toplam 50 adet deniz taksisinin kademeli şekilde kullanıma girecek olmasının yanında taksiler, 7/24 hizmet verecek.

    AÇILIŞ ÜCRETİ 100 LİRA

    10 yolcu kapasiteli taksilerde açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi. Aynı anda 10 yolcunun kullanması halinde kişi başı ücret 10 lira gibi bir rakama düşecek.

    İstanbul da deniz taksi seferleri başladı #1

    MİL AŞIMINDA ÜCRETLENDİRME YAPILACAK

    Belirli bir mil aşıldıktan sonra ise mil başına ücretlendirme yapılacak. 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra ise mil başına 48 lira olacak.

    İstanbul da deniz taksi seferleri başladı #2

    BAZI GÜZERGAH ÜCRETLERİ

    Bazı örnek güzergahların ücretleri şöyle:

    Üsküdar-Beşiktaş arası 100 lira,

    Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 lira,

    Bostancı-Kınalıda 257,5 lira,

    Büyükada-Heybeliada 112,8 lira,

    Büyükada-Maltepe 220 lira.

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