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İstanbul'da denizi kirleten 35 gemiye 93.6 milyon lira ceza

İstanbul'da denizi kirleten 35 gemiye 93.6 milyon lira ceza İstanbul'da 2023 yılında yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.