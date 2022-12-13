İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 13 Aralık günü deprem mi oldu?

Gün içinde 13 Aralık 2022 Salı gününde Türkiye genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 13 Aralık'ta nerede deprem oldu?

13 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 13 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Çanakkale ve Kahramanmaraş bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Çanakkale 4.7 ile ve Khramanmaraş 3.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 13 Aralık 2022 deprem verileri:





13 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: