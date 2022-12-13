Petrol
79.47
1.90%
Euro
19.6593
0.12%
Dolar
18.648
0.06%
Altın
1.071
0.42%
Borsa
5200
0.12%
Bitcoin
324.906
1.38%
BTXN Coin
4.97
0.40%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 13 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 13.12.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Gün içinde 13 Aralık 2022 Salı gününde Türkiye genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 13 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    13 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 13 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Çanakkale ve Kahramanmaraş bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Çanakkale 4.7 ile ve Khramanmaraş 3.4 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 13 Aralık 2022 deprem verileri:

    İstanbul da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    13 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    İstanbul da deprem mi oldu? 13 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


    Özge Ulusoy kazayla ilgili açıklama yaptı
    Magazin

    Özge Ulusoy kazayla ilgili açıklama yaptı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Samsun’da TOKİ kura çekimi başladı, adını duyan duygulandı
    Emlak

    Samsun’da TOKİ kura çekimi başladı, adını duyan duygulandı

    Görüş Bildir