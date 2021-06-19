İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 19 Haziran nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 19 Haziran nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

İstanbul'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, İstanbul Kartal'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki İstanbul depremi şiddeti kaç?

İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 19 Haziran 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, İstanbul depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da Kartal merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.07'de yerin 7,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede ve çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkezini Sultanbeyli; büyüklüğünü ise 4.2 olarak duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul'daki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” dedi.