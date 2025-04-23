Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul sallandı..

Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası peş peşe depremler meydana geldi.

Büyük depremin ardından Büyükçekmece'de 5.9 ve 4.4'lük artçılar görüldü.

AFAD ve yetkili kurumlar riskli binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken, geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için kamu binaları kullanıma açıldı..

Okulların 2 gün tatil edilmesiyle birlikte depremler sonrasında evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK DURDU

Özellikle İstanbul dışına çıkmak isteyenler, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğunluk oluşturdu..

TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde, kent çıkışına doğru trafik durma noktasına geldi..