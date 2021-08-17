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İstanbul'da depreme dikkat çekmek için 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı

İstanbul'da depreme dikkat çekmek için 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı

22'nci yıl dönümünde Gölcük Depremi'ni anmak için yapılan sosyal deneyle, Avcılar'dan 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı. Sesi duyan vatandaşlar, ürperdi.