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- İstanbul'da depreme dikkat çekmek için 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı
İstanbul'da depreme dikkat çekmek için 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı
- DHA
- 17.08.2021 - 12:29
- Güncelleme : 17.08.2021 - 12:46
Depremin İstanbul’da en fazla vurduğu 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar’da, bir sosyal deney yapıldı.
1999'da Gölcük'te meydana gelen depremin üzerinden geçen 22'nci yılda, depreme karşı duyarlılığı artırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı.
"SESİMİ DUYAN VAR MI?"
Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışanlara yönelik ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” diyen sesi, defalarca dinletildi.
İstanbul'da depreme dikkat çekmek için 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı VİDEO
O GÜNLERİ UNUTAMADIKLARINI SÖYLEDİLER
Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı. Yoldan geçen yaşı 25’in üzerinde olanlar, o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.