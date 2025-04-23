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İHA

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören'de vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmek için park ve bahçelere akın etti.

Depremin ardından paniğe kapılan birçok kişi evlerine girmedi.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRECEK

Özellikle akşam saatlerine doğru Güngören’deki park ve yeşil alanlarda yoğunluk gözlendi.

Bazı ailelerin yanlarında getirdikleri çadırları kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıkları görüldü.

PANİK SÜRÜYOR

Vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimali nedeniyle dışarda kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

Özellikle çocuklu aileler, açık alanda kalmanın kendilerini daha güvende hissettirdiğini belirtti.