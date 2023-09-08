İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 şüpheli yakalandı Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda zırhlı kapılar kesilerek içeri giren ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

DHA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kültür merkezinde saklandıkları tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün yurt dışı yöneticileriyle yazışmalar yaptıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde saklandıkları tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Özel Harekat Polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi.

10 kişi gözaltına alındı

Zırhlı kapıların kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, Dilan P., Seher A., Merve K., Sevda K., Hakan İ., Rezzan Ş., Barış Y., Rıdvan A., Vedat D., Eser Ç.'yi gözaltına aldı.

Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Kültür merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana da el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)