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    İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı

    DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 14.06.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 09:42
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    İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 11 şüpheli tespit edildi.

    6 kişi gözaltına alındı

    İstanbul genelinde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

    DHA'nın haberine göre operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı #1


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