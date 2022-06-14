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- İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- 14.06.2022 - 09:12
- Güncelleme : 14.06.2022 - 09:42
Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 11 şüpheli tespit edildi.
6 kişi gözaltına alındı
İstanbul genelinde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.
DHA'nın haberine göre operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.