İstanbul'da dilendirici operasyonu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

İstanbul'un huzur ve güvenini bozacak olaylara imkan verilmiyor...
Bu kapsamda kentte denetimler ve çalışmalar sıklaştırılıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz günlerde kaymakamların ve belediye başkanlarına uyarılarda bulunmuştu.
Gül, sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini istedi.
"Sıfır tolerans göstereceğiz"
İstanbul'da dilenciliğin tamamen ortandan kaldıracağını ifade eden Gül şu ifadeleri kullanmıştı:
Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz. Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız.
Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir. Başta ben olmak üzere.
39 ilçede operasyon
Kentte bu kapsamda çalışmaların meyvesi yenilmeye başlandı.
Kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri, dün 18.00 - 00.00 saatlerinde yapılan uygulamada dilenen veya dilendirilen çocuklarla dilenen yetişkinler denetlendi.
Kent genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine Kabahatler Kanunu gereği 100 bin 757 lira idari para cezası uygulanırken, dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 liraya da el konuldu.
83 çocuk muhafaza altında
Uygulamalar sırasında dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.