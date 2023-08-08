İstanbul'da dilendirici operasyonu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

AA

İstanbul'un huzur ve güvenini bozacak olaylara imkan verilmiyor...

Bu kapsamda kentte denetimler ve çalışmalar sıklaştırılıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz günlerde kaymakamların ve belediye başkanlarına uyarılarda bulunmuştu.

Gül, sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini istedi.

İstanbul'da dilenciliğin tamamen ortandan kaldıracağını ifade eden Gül şu ifadeleri kullanmıştı:

Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz. Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız.



Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir. Başta ben olmak üzere.