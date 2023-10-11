İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 28 Eylül günü korku dolu anlar yaşandı.

Kasıtlı boru kesiminden yaşanan doğalgaz patlamasının yaşandığı bina, ekipler tarafından boşaltıldı.

Bina yaşanan patlama sonrasında ağır hasar aldı.

Öte yandan yaşanan patlamada 3 vatandaş hayatını kaybetti.

Binanın yıkımına karar verildi

Bunun üzerine boşaltılan binadan belediye ekipleri karot örnekleri aldı.

Alınan karot örnekleri sonrası yapılan inceleme sonucunda binanın yıkımına karar verildi.

Doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor
Doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor

Bina havadan görüntülendi

Binanın patlama sonrası aldığı hasar ise drone tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, patlamanın yaşandığı dairenin tamamen harabe haline döndüğü, merdivenlerde ise göçme meydana geldiği görüldü.

Binanın belediye ekipleri tarafından bugün yıkılması bekleniyor.

Doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor
Doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)