İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 28 Eylül günü korku dolu anlar yaşandı.
Kasıtlı boru kesiminden yaşanan doğalgaz patlamasının yaşandığı bina, ekipler tarafından boşaltıldı.
Bina yaşanan patlama sonrasında ağır hasar aldı.
Öte yandan yaşanan patlamada 3 vatandaş hayatını kaybetti.
Binanın yıkımına karar verildi
Bunun üzerine boşaltılan binadan belediye ekipleri karot örnekleri aldı.
Alınan karot örnekleri sonrası yapılan inceleme sonucunda binanın yıkımına karar verildi.
Bina havadan görüntülendi
Binanın patlama sonrası aldığı hasar ise drone tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, patlamanın yaşandığı dairenin tamamen harabe haline döndüğü, merdivenlerde ise göçme meydana geldiği görüldü.
Binanın belediye ekipleri tarafından bugün yıkılması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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