İstanbul'da dolandırıcılara özel ekip kuruldu

İnternet ve telefon aracılığıyla mağdur olan kişilerin artması sebebiyle harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler için özel bir büro kurma kararı aldı.

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi...

Şahıslar, çoğunlukla bilinmedik internet sitelerinden alışveriş yapan ya da kendilerine gönderilen sözde ödülleri almak için banka bilgilerini girenleri hedef alınıyor.

Telefon dolandırıcılarının öncelikli hedeflerinde ise yaşlılar oluyor.

Günde 60'tan fazla kişi mağdur olup, savcılık ve polisin yolunu tutuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetlerin özellikle son zamanlarda artması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

SAVCILIKTAN 3 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Başsavcılık tarafından, sadece 'dolandırıcılık' konusu için Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu.

Büroda çalışmak üzere 3 savcı görevlendirildi.

Sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak olan savcılar, böylelikle sorunları çok daha hızlı sonuca bağlamış olacak.