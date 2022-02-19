Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.46
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
553.837
-0.48%
BTXN Coin
38.10
-0.88%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C
    İstanbul'da dolandırıcılara özel ekip kuruldu

    İstanbul'da dolandırıcılara özel ekip kuruldu

    İnternet ve telefon aracılığıyla mağdur olan kişilerin artması sebebiyle harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler için özel bir büro kurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi...

    Şahıslar, çoğunlukla bilinmedik internet sitelerinden alışveriş yapan ya da kendilerine gönderilen sözde ödülleri almak için banka bilgilerini girenleri hedef alınıyor.

    Telefon dolandırıcılarının öncelikli hedeflerinde ise yaşlılar oluyor.

    Günde 60'tan fazla kişi mağdur olup, savcılık ve polisin yolunu tutuyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetlerin özellikle son zamanlarda artması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

    SAVCILIKTAN 3 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

    Başsavcılık tarafından, sadece 'dolandırıcılık' konusu için Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu.

    Büroda çalışmak üzere 3 savcı görevlendirildi.

    Sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak olan savcılar, böylelikle sorunları çok daha hızlı sonuca bağlamış olacak.

    İstanbul da dolandırıcılara özel ekip kuruldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Sinemalarda bu hafta 18 Şubat 2022: Hangi filmler vizyona girecek
    Kültür Sanat

    Sinemalarda bu hafta 18 Şubat 2022: Hangi filmler vizyona girecek

    Değişimin böylesi görülmedi! Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son haliyle 'aynı kişi olamaz' dedirtti
    Medya

    Değişimin böylesi görülmedi! Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son haliyle 'aynı kişi olamaz' dedirtti

    Görüş Bildir