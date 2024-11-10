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DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bir 10 Kasım sabahı aramızdan ayrıldı.

Vefatının üzerinden 86 yıl geçen Atatürk, tüm yurtta gözyaşlarıyla anıldı.

Anma Töreni kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

ATA'YA SAYGI DALIŞI

Türk Balık Adamlar Spor Kulübü ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi.

TÜM TÜRKİYE ATA'YI ANDI

Türkiye genelinde Kaş, Kuşadası, Erdek, Mudanya, Çanakkale, Elazığ, İskenderun, Kayseri, Kocaeli, Bodrum, Fethiye ve Yalova'dan katılan 250 dalgıcın katıldığı etkinlikte, saatler 9.05'i gösterdiğinde su üstünde saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

O EŞSİZ ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de 25 farklı noktada aynı anda gerçekleşen dalışın merkezi Dolmabahçe Sarayı kıyılarıyken, Beykoz ve Maltepe'de de 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleşti.

Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.