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    İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem

    Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 15:35
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    İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem

    Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

    Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

    BATTANİYELER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

    Vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

    "ARABASINA YETİŞEBİLEN YETİŞTİ"

    Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.

    İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem VİDEO

    'DOLU' ANİDEN BASTIRDI

    Öte yandan, Çekmeköy’de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

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    İstanbul da doluya karşı battaniyeli önlem #2

    İstanbul da doluya karşı battaniyeli önlem #3

    İstanbul da doluya karşı battaniyeli önlem #4

    İstanbul da doluya karşı battaniyeli önlem #5

    İstanbul da doluya karşı battaniyeli önlem #6

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