- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem
İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem
Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.
- DHA
- 16.05.2021 - 15:31
- Güncelleme : 16.05.2021 - 15:35
Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
BATTANİYELER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.
"ARABASINA YETİŞEBİLEN YETİŞTİ"
Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.
İstanbul'da doluya karşı battaniyeli önlem VİDEO
'DOLU' ANİDEN BASTIRDI
Öte yandan, Çekmeköy’de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.