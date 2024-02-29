İstanbul'da drift atan sürücüye ceza yağdı Drift attığı görüntüleri sosyal medyada yayılan araç sürücüsü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek toplamda 39 bin 220 TL ceza kesilirken, ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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İHA

Yüksek para cezaları drift tutkunlarını durdurmuyor.

İstanbul Bahçeşehir'de 23 Şubat günü bir sürücü aracıyla drift attı.

Sürünün drift attığı anları ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Gözaltına alındı

Görüntünün yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen araç sürücüsü Zafer B. yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 39 bin 220 TL ceza kesildi

Sürücü hakkında, "drift yapmak" suçundan 20 bin 342 TL, "yetersiz ehliyet" suçundan 4 bin 64 TL araç sahibine "kullandırmak" suçundan 4 bin 64 TL, "film cam" suçundan 951 TL, "yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülerde plaka takmamak" suçundan bin 671 TL, "mevzuata aykırı çakarlı tertibatı kullanmak" suçundan 4 bin 64 TL, araç sahibine "mevzuata aykırı ışık donanımı takmak kullandırmak" suçundan 4 bin 64 TL olmak üzere toplamda 39 bin 220 TL trafik idari para cezası kesildi.

Ehliyeti geçici olarak iptal edildi

Şahsın sürücü belgesi ise 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

Adli işlem başlatıldı

Ayrıca sürücü Zafer B., "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlemlerin yapılabilmesi için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)