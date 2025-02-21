İstanbul'da drift attığı anları kaydeden sürücüye ceza yağdı

İHA

İstanbul Esenyurt'ta kar yağışının ardından bir trafik magandası, aracıyla dakikalarca drift attı.

Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı.

49 BİN 552 TL CEZA KESİLDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten menedildiği öğrenildi.

"HARBİDEN ELENDİM"

Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim." notuyla duyurdu.

Şahsın drift attığı anlara ait görüntüler ise saniye saniye kameraya yansıdı.