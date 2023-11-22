İstanbul'da drone destekli trafik denetimi: Ceza yağdı Fatih'te bulunan trafik polisi ekipleri drone destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.

DHA

İstanbul Fatih'te trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balat’taki trafik polisi ekipleri, drone destekli kırmızı ışık denetimi yaptı.

Işık ihlali yapanlar durduruldu

Ayvansaray Caddesi’nde trafik ışıklarındaki denetimde sivil trafik polisi ekipleri, drone ile kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen otomobilleri denetim noktasında durdurdu.

İhlal yapan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Ehliyetine daha önce el konulmuş bir sürücüye ise, 16 bin 380 lira para cezası uygulandı.

Çeşitli ihlallerden para cezaları uygulandı

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye 951 lira, 1 kişiye kasksız motosiklet kullanmaktan 436 lira, 1 kişiye trafik uyarı levhalarına uymamaktan 436 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira para cezası verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)