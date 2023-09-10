İstanbul'da düğün eğlencelerinde magandalar yine sahnedeydi Düğün ve asker eğlencelerinde kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde ise, asker eğlencesi yapan magandalar tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü.

Havaya ateş açtılar

Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu.

Vatandaşlar içeri kaçtı

Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı.

Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi.

Tüneli kapattılar

Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.

6 kişi yakalandı

Eyüpsultan'da ise düğün konvoyu sırasında Saya Yokuşu mevkiinde yolu kapatarak halay çekenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda, yolu kapatan araçların sürücüleri oldukları belirlenen İ.E.Ş. , M.D. , T.Ö. , S.K. , B.K. ve S.K. yakalandı.

Kişi başı 13 bin lira ceza yazıldı

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre; kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamaktan 436 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamaktan dolayı 436 lira, araçlarını zorunlu neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının çok altında sürmekten dolayı 436 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmekten 436 lira, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışta bulunmasından dolayı 436 lira olmak üzere toplam 13 bin 80 lira ceza yazıldı.

Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)