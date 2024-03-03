İHA
Trafik magandaları durmak bilmiyor...
Hemen her gün trafikte tehlike saçan sürücülerle karşılaşıyoruz.
Magandaların drift sevdası ise polis ekiplerinin yüksek cezalarına rağmen bitmiyor.
Düğün konvoyunda caddeyi kapattılar
Son olarak drift görüntülerinin adresi Silivri oldu.
Dün akşam saatlerinde bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı.
Cadde ortasında drift yaptı
Bir otomobil sürücüsü ise caddenin ortasında drift yaptı.
Arkasından gelen motosikletli gruptan bazılarının tek teker üzerinde seyrettiği görüldü.
O anlar kameralara yansıdı
Trafik magandalarının canlarını hiçe saydığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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