İstanbul'da düğün konvoyunda caddeyi kapatıp drift yaptılar Sürücülerin düğün konvoyunda drift yaparak caddeyi kapattığı o görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

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İHA

Trafik magandaları durmak bilmiyor...

Hemen her gün trafikte tehlike saçan sürücülerle karşılaşıyoruz.

Magandaların drift sevdası ise polis ekiplerinin yüksek cezalarına rağmen bitmiyor.

Düğün konvoyunda caddeyi kapattılar

Son olarak drift görüntülerinin adresi Silivri oldu.

Dün akşam saatlerinde bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı.

Cadde ortasında drift yaptı

Bir otomobil sürücüsü ise caddenin ortasında drift yaptı.

Arkasından gelen motosikletli gruptan bazılarının tek teker üzerinde seyrettiği görüldü.

O anlar kameralara yansıdı

Trafik magandalarının canlarını hiçe saydığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)