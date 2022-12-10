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    İstanbul'da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu

    Foruma, dünyanın çeşitli ülkelerin çok sayıda yabancı öğrenci katıldı. Farklı ülkelerden kişilerin birbiriyle tanışıp konuştuğu anlarda, renkli görüntüler oluştu.
    • 10.12.2022 - 14:13
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    İstanbul'da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu

    İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün başlayan TRT World Forum, renkli görüntülere sahne oldu.

    Farklı ülkelerden çok sayıda akademisyenin katılımı ile çok sayıda panel düzenlendi.

    Bu seneki teması "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" olan foruma, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen siyasetçilerin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

    DHA'nın haberine göre; panel aralarında oluşan kültürel etkileşim de dikkat çekti.

    "Çoğu insan beni çevirip 'Seni böyle görmek bir şaşırtıcı' dediler"

    Soran Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu ve Irak Erbil'den geldiğini söyleyen Muhammed Masıh, "Bu seneki forum gerçekten çok özel ve çok önemli çünkü çok sayıda politikacıyı görüp tanıma şansını elde ettik. Burada, problemleri nasıl çözebileceğimiz hakkında konuşuyoruz.

    Ben de buraya kendi kültürümden olan bu kıyafetlerle geldim ve çoğu insan beni çevirip 'Seni böyle görmek bir şaşırtıcı.' dediler, ben de bu tarz durumlara yeni yaklaşımlar göstermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #1

    "Liderlik konusunda konuşuyoruz"

    Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını söyleyen  Endonezyalı Nazıhah Nazıhah, "Bu foruma geldim çünkü burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Liderlik konusunda konuşuyoruz ve gençler olarak  bu konu çok önemli çünkü geleceğin liderleri biziz." dedi.

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #2

    "Forum iyi gidiyor"

    İstanbul'da üniversite okuyan Togo vatandaşı Farouk Mintoiba da, "Bugün üzerimdeki kıyafet Togo'nun geleneksel bir kıyafeti. Bütün kıyafetlerim yıkamadaydı, o yüzden bunu giydim özel bir sebebi yok. Forum iyi gidiyor, gelme sebebim, bizim şu an yaşadığımız şeyleri anlamamız gerektiğini düşünmem. Forumun konusu da 'Geleceği Şekillendirmek' düne kadar kovidi konuşuyorduk, 2 gün sonra neyi konuşacağımızı bilmiyoruz, işte bu önemli." dedi.

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #3

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #4

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #5

    İstanbul da dünyanın dört yanından öğrenciler forumda buluştu #6


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